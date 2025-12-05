Έκανε το όνειρο του, πραγματικότητα: 15χρονος ταξίδεψε 18 ώρες για να μεταδώσει τον τελικό του Copa Libertadores! (vid)

Ο Χουαμάν Σάντσες έγινε γνωστός στην Νότια Αμερική μέσα από τον λογαριασμό του στις πλατφόρμα TikTok και X, με τους οποίους ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο να σχολιάζει την αγαπημένη του ομάδα, Ντεπορτίβο Λος Τσάνκας, και να παράγει περιεχόμενο με θέμα το ποδόσφαιρο.
Ωστόσο, η μεγάλη φιλοδοξία του ήταν να μεταδώσει τον τελικό του Copa Libertadores μεταξύ Φλαμένγκο και Παλμέιρας. Για να συμβεί αυτό χρειαζόταν να ταξιδέψει 18 ώρες από το χωριό του έως την πρωτεύουσα του Περού, κάτι που φυσικά δεν τον πτόησε.
Αν και οι αξιωματούχοι του σταδίου αρνήθηκαν να του χορηγήσουν διαπίστευση για να εισέλθει στο γήπεδο και δεν βρήκε τρόπο να βρεθεί ούτε στις κερκίδες, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την μετάδοση του, ανεβαίνοντας στην κορυφή του βουνό Puroccho!
Όπως ήταν φυσικό, η μετάδοση του δεν άργησε να γίνει viral, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα, με την δημοτικότητα του 15χρονου φιλόδοξου σχολιαστή να εκτοξεύεται!