Έκανε το όνειρο του, πραγματικότητα: 15χρονος ταξίδεψε 18 ώρες για να μεταδώσει τον τελικό του Copa Libertadores! (vid)

15χρονος από το Περού ονειρευόταν να γίνει σχολιαστής ποδοσφαίρου και το κατάφερε, ταξιδεύοντας 18 ώρες από το χωριό του στο Περό έως την Λίμα και μεταδίδοντας τον τελικό του Copa Libertadores!

Ο Χουαμάν Σάντσες έγινε γνωστός στην Νότια Αμερική μέσα από τον λογαριασμό του στις πλατφόρμα TikTok και X, με τους οποίους ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο να σχολιάζει την αγαπημένη του ομάδα, Ντεπορτίβο Λος Τσάνκας, και να παράγει περιεχόμενο με θέμα το ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, η μεγάλη φιλοδοξία του ήταν να μεταδώσει τον τελικό του Copa Libertadores μεταξύ Φλαμένγκο και Παλμέιρας. Για να συμβεί αυτό χρειαζόταν να ταξιδέψει 18 ώρες από το χωριό του έως την πρωτεύουσα του Περού, κάτι που φυσικά δεν τον πτόησε.

Αν και οι αξιωματούχοι του σταδίου αρνήθηκαν να του χορηγήσουν διαπίστευση για να εισέλθει στο γήπεδο και δεν βρήκε τρόπο να βρεθεί ούτε στις κερκίδες, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την μετάδοση του, ανεβαίνοντας στην κορυφή του βουνό Puroccho!

Meet Cliver Huaman Sánchez — a 15-year-old from Southern Peru who dreams of becoming a football reporter 🎙️✨



He travelled 18 hours to Lima and streamed the Libertadores final from the top of a hill outside the stadium. His story went viral… and suddenly he was invited to… pic.twitter.com/i6WqSN2EYh — 433 (@433) December 4, 2025

Όπως ήταν φυσικό, η μετάδοση του δεν άργησε να γίνει viral, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα, με την δημοτικότητα του 15χρονου φιλόδοξου σχολιαστή να εκτοξεύεται!