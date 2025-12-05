«Ο Αλβάρο Ρούμπιο αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό Β»

Ένας παλιός γνώριμος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού Β.

Νέο προπονητή αναζητά ο Ολυμπιακός για την ομάδα Β, μετά την απομάκρυνση του Ρομέν Πιτό από τη θέση. Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα eldesmarque, οι Πειραιώτες αποφάσισαν να κινηθούν… ισπανικά, με έναν τεχνικό που τον γνωρίζει καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο λόγος για τον Αλβάρο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν παίκτης της Βαγιαδολίδ, με προπονητή τον Βάσκο. Ο 46χρονος πλέον τεχνικός έμεινε ελεύθερος στο τέλος της περασμένης σεζόν από τη Βαγιαδολίδ και φαίνεται πως θα είναι ο εκλεκτός για το τιμόνι του Ολυμπιακού Β, που δεν τα πάει καλά φέτος.