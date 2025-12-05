Με παρουσία Τραμπ η σημερινή κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026

Παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, της πρόεδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, και του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνι, θα διεξαχθεί σήμερα (5/12, 19:00 ώρα Ελλάδας) στο εμβληματικό «Kennedy Center» της Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Στην εκδήλωση, παρουσιαστές θα είναι το σούπερ μόντελ Χάιντι Κλουμ, ο κωμικός Κέβιν Χαρτ και ο ηθοποιός Ντάνι Ραμίρεζ, ενώ στην διαδικασία της κλήρωσης θα βοηθήσουν τον πρώην αρχηγό της Αγγλίας Ρίο Φέρντιναντ και τη βραβευμένη παρουσιάστρια Σαμάνθα Τζόνσον, οι Τομ Μπρέιντι, Γουέιν Γκρέτσκι, Άαρον Τζατζ και Σακίλ Ο'Νιλ.

Ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, η Νικόλ Σέρζινγκερ πρώην τραγουδίστρια των Pussycat Dolls και ο Βρετανός σούπεσταρ Ρόμπι Γουίλιαμς, το αμερικανικό συγκρότημα της disco Village People, θα εμφανιστούν στη σκηνή, συνδυάζοντας τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και το θέαμα.

Μια άλλη σημαντική στιγμή θα έρθει 24 ώρες μετά την κλήρωση. Το Σάββατο, επίσης στις 19:00 ώρα Ελλάδας, το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε ξεχωριστή εκδήλωση. Μέχρι τότε, θα είναι γνωστές μόνο οι συνθέσεις των ομίλων, αλλά όχι οι χώροι ή οι ώρες των αγώνων. Η FIFA θα διοργανώσει μια άλλη εκδήλωση για να τις ανακοινώσει.

48 χώρες και 3 διοργανώτριες

Για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρνουά, 48 ομάδες θα χωριστούν σε 12 ομίλους των τεσσάρων, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα 104 αγώνων σε 16 πόλεις υποδοχής στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Η παραδοσιακή μορφή των τεσσάρων ομάδων θα διατηρηθεί, αν και ο αριθμός των ομίλων έχει αυξηθεί. Αντί για τους οκτώ ομίλους των πρόσφατων Παγκοσμίων Κυπέλλων (1 έως 8), θα υπάρχουν δώδεκα (1 έως 12).

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής:

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ

CAF (Αφρική): Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη, Νότια Αφρική

CONCACAF (Βόρεια/Κεντρική Αμερική και Καραϊβική): Κουρασάο, Αϊτή, Παναμάς

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

UEFA (Ευρώπη): Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σκωτία, Ισπανία, Ελβετία

Τα τελευταία έξι εισιτήρια:

Playoffs UEFA (4 εισιτήρια):

Ημιτελικός 1: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ημιτελικός 2: Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Ουκρανία-Σουηδία, Ημιτελικός 2: Πολωνία-Αλβανία

Τελικός: Νικητής 1-Νικητής 2

Ημιτελικός 1: Τουρκία-Ρουμανία, Ημιτελικός 2: Σλοβακία-Κόσοβο

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Ημιτελικός 2: Τσεχία-Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Διηπειρωτικά playoffs (2 εισιτήρια):

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Τελικός: Λ.Δ. Κονγκό-Νικητής Ημιτελικού

Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ

Τελικός: Ιράκ-Νικητής Ημιτελικού

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στο στάδιο «Azteka» στην Πόλη του Μεξικού και συνεχίζεται μέχρι τον τελικό στις 19 Ιουλίου στο στάδιο «MetLife» στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.