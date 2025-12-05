Προσφυγές κατά Πανσερραϊκού και Παναιτωλικού

Τρεις πρώην ποδοσφαιριστές του Πανσερραϊκού και του Παναιτωλικού έχουν στραφεί εναντίον τους στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.

Συγκεκριμένα οι Παναγιώτης Κάτσικας και Γιώργος Μαρίνος κατέθεσαν προσφυγή κατά του Πανσερραϊκού και ο Γιώγος Λιάβας κατά του Παναιτωλικού.

Επιπλέον στο πινάκιο υπάρχουν δύο προσφυγές εναντίον του Πανιωνίου και τρεις κατά του Καμπανιακού.

Αναλυτικά οι υποθέσεις:

Συνεδρίαση Δευτέρας 08/12/2025, 16:00

1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946.

2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΑΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΝΤΖΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ.

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΛΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ.

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946.

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931.

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΣΗΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΒΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ.