Προσφυγές κατά Πανσερραϊκού και Παναιτωλικού

Συγκεκριμένα οι Παναγιώτης Κάτσικας και Γιώργος Μαρίνος κατέθεσαν προσφυγή κατά του Πανσερραϊκού και ο Γιώγος Λιάβας κατά του Παναιτωλικού.
Επιπλέον στο πινάκιο υπάρχουν δύο προσφυγές εναντίον του Πανιωνίου και τρεις κατά του Καμπανιακού.
Αναλυτικά οι υποθέσεις:
Συνεδρίαση Δευτέρας 08/12/2025, 16:00
1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946.
2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΑΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.
4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΝΤΖΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ.
5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΕΛΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ.
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946.
7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931.
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΣΗΣ κατά ΠΑΕ ΜΦΑΟΦΧ Ο ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΒΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ.