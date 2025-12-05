«Η Ρεάλ γνωρίζει πλέον τι ποσό χρειάζεται για να πάρει τον Μουζακίτη»

Στην Ισπανία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για το ενδιαφέρον της Ρεάλ να αποκτήσει τον Χρήστο Μουζακίτη.

Για τα καλά έχει μπει στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Χρήστος Μουζακίτης, τον οποίο είδε και εν δράσει στο πρόσφατο ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα fichajes, οι Μαδριλένοι εξετάζουν παίκτες για τη μεσαία γραμμή και εσχάτως έχει μπει στη λίστα τους ο 18χρονος Έλληνας χαφ.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι η Ρεάλ είναι διατεθειμένη να δώσει 28 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, ωστόσο άλλα δημοσιεύματα τονίζουν πως η τιμή εκκίνησης μιας συζήτησης με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του «Μούζα» είναι στα 30 με 40 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τη «βασίλισσα», κι άλλες μεγάλες ομάδες της Ευρώπης έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον διεθνή Έλληνα άσο, με τον Ολυμπιακό να περιμένει τις επίσημες προτάσεις για τις αξιολογήσει.

