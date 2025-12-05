Ολυμπιακός: Στον Ρέντη ο Φορτούνης – Τα είπε με Μεντιλίμπαρ και παλιούς συμπαίκτες

Ο Κώστας Φορτούνης βρέθηκε στου Ρέντη και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους παίκτες του Ολυμπιακού.

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος την Πέμπτη επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Ρέντη για να δει τους φίλους και παλιούς συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας άσος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, μένοντας μάλιστα και στο γεύμα της ομάδας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον καλωσόρισε θερμά, όπως και οι παλιοί του συμπαίκτες, συζητώντας την τρομερή σεζόν που κάνει στη Σαουδική Αραβία, αλλά και το πότε… λήγει το συμβόλαιό του.

Με την Αλ Καλίτζ φέτος μετρά 9 συμμετοχές με 4 γκολ και 9 ασίστ, όντας ένας εκ των κορυφαίων παικτών του πρωταθλήματος. Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην πάει και στο μέλλον του, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Είναι δεδομένη η επιθυμία του να γυρίσει στον Ολυμπιακό, όπως και της ομάδας να ξανασυνεργαστούν. Το αν και το πότε θα γίνει αυτό, θα φανεί στο μέλλον.