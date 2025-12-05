Το NFL δημιουργεί προβλήματα στην Ρεάλ Μαδρίτης

Από την 1η Νοεμβρίου και τη νίκη της με 4-0 επί της Βαλένθια στο Μπερναμπέου, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει αγωνιστεί στο γήπεδο της.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ο αγώνας του NFL μεταξύ των Μαϊάμι Ντόλφινς και των Ουάσιγκτον Κομάντερς, που διεξήχθη στις 16 Νοεμβρίου, ανάγκασε τον σύλλογο να εγκαταλείψει το γήπεδό του γι΄ αρκετές εβδομάδες.

Αυτό το επιβεβλημένο πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά έξι συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο (τέσσερις στη La Liga και δύο στο Champions League) και τελικά αποδείχθηκε πολύ δαπανηρό από άποψη βαθμών.

Το προβάδισμα των πέντε βαθμών από την Μπαρτσελόνα έχει εξαφανιστεί και ο Χάνσι Φλικ έχει πλέον πλεονέκτημα ενός βαθμού στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ οι διαφορές από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Βιγιαρεάλ έχουν επίσης συρρικνωθεί, από οκτώ και επτά βαθμούς αντίστοιχα σε μόλις δύο κι έναν.

Από αθλητικής άποψης, η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς εκτός έδρας περιοδείας, με τρεις ισοπαλίες στη La Liga (Ράγιο Βαγιεκάνο, Έλτσε, Χιρόνα).