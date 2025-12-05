Παραμένει με νέο συμβόλαιο στην Εθνική Σερβίας ο Παούνοβιτς

Αν και βρίσκεται λίγες εβδομάδες στο «τιμόνι» της εθνικής Σερβίας ο Βέλικο Παούνοβιτς, κατάφερε να «συμμαζέψει» την κατάσταση μετά την εντός έδρας ήττα απ’ την Αλβανία που οδήγησε στον αποκλεισμό της απ’ το Μουντιάλ 2026.

Κι αυτός ήταν ο λόγος που η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σερβίας αποφάσισε να επεκτείνει πρόωρα το συμβόλαιό του και να του δώσει τα ηνία της ομάδας έως το καλοκαίρι του 2030.

«Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια εθνική ομάδα που θα είναι αναγνωρίσιμη. Έχουμε την ποιότητα που μας εκπροσωπεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο», ανέφερε μετά την ανανέωσή του ο Παούνοβιτς.

Οι επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που περιμένουν τον Παούνοβιτς είναι το Nations League, τα προκριματικά του EURO 2028 και τα προκριματικά για το επόμενο Μουντιάλ 2030.