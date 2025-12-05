Θέλει να αποχωρήσει από την Σίτι ο Τράφορντ

Ο Τζέιμς Τράφορντ φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μάντσεστερ Σίτι μετά τον Ιανουάριο.

Ο 23χρονος Άγγλος τερματοφύλακας έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα μετά την απόκτηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και έχει ήδη ζητήσει να παραχωρηθεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου να βρει αγωνιστικό χρόνο.

Ο Τράφορντ, που μόλις τον περασμένο Ιούλιο μετακόμισε στο Μάντσεστερ από την Μπέρνλι, θεωρεί πως μόνο μέσα από σταθερή παρουσία σε κάποιον σύλλογο μπορεί να εξασφαλίσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας ενόψει των τελικών του Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι.

Ο νεαρός γκολκίπερ είναι ήδη σε επαφές με τη Νιούκαστλ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.