Το show του Καρέτσα δεν ήταν αρκετό για την Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε ότι μπορούσε για να προκριθεί η Γκενκ στα προημιτελικά του βελγικού Κυπέλλου, όμως η Άντερλεχτ επικράτησε με 3-1 και αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, λίγες ημέρες μετά την αδιανόητη γκολάρα του στο Europa League, σκόραρε και στο Κύπελλο Βελγίου, ανοίγοντας το σκορ για την Γκενκ κόντρα στην Άντερλεχτ στο 24ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι όμως έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους και στο 82' ο Μπερτατσίνι ισοφάρισε σε 1-1 και έστειλε το ματς στην παράταση, με την Γκενκ να... καταρρέει στο έξτρα ημίωρο.

Στο 107' ο Αζάρ έβαλε σε θέση οδηγού την Άντερλεχτ και στο 120+6' ο Κονατέ, διαμόρφωσε το τελικό 1-3 υπέρ της Άντερλεχτ σφραγίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά.