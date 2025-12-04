Μπορεί ο Νταλότ να «λύτρωσε» το Μάντσεστερ στο 58', όμως μετά το 1-0 οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επαναπαύτηκαν και τα «Σφυριά» ισοφάρισαν με τον Μανγκασά στο 84' για το τελικό 1-1, ένα «άβολο» αποτέλεσμα. Βασικός ο Ντίνος Μαυροπάνος.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε ακόμα μία ευκαιρία να «πιάσει» τετράδα, καθώς το 1-1 με τη Γουέστ Χαμ στο «Old Trafford» την άφησε στους 22 βαθμούς, στο -2 από την Τσέλσι και την 8η θέση με την Μπράιτον. Βίοι... αντίθετοι για την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο που πήρε τον πόντο, παραμένοντας στη ζώνη του υποβιβασμού με 12, στο -2 από τη 17η Λιντς.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ έφθασαν κοντά στο γκολ με δοκάρι του Μπρούνο Φερνάντες στο 28', σε διπλή ευκαιρία με τον Ζίρκζι που πρόλαβε ο Μπισάκα, ενώ ο Εμπεμό «άγγιξε» το γκολ νωρίτερα, αλλά ο Αρεολά κράτησε... όρθια τα «Σφυριά».

Τον «γρίφο» έλυσε στο 58' ο Νταλότ που είδε την μπάλα να στρώνεται στα πόδια του μετά από σουτ του Καζεμίρο και να πλασάρει με άνεση για το 1-0. Στο 83' ο Νούνο φρέσκαρε τους Λονδρέζους και στο 84' ο Ίρβινγκ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μπόουεν πήρε την κεφαλιά και στο δεύτερο δοκάρι ο προωθημένος Μανγκασά «υπέγραψε» με πλασέ το τελικό 1-1. Αποτέλεσμα που θα μπορούσε να αλλάξει αν ήταν πιο ψύχραιμοι οι παίκτες στο φινάλε.