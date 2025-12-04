ΠΑΟΚ: «Τρέχει» για Άρη ο Κωνσταντέλιας, συνέχισε με θεραπεία ο Πέλκας

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ντέρμπι πρωταθλήματος αυτή την φορά κόντρα στον Άρη στην Τούμπα - Ποια είναι η κατάσταση του Κωνσταντέλια ενόψει Κυριακής, δεδομένα εκτός ο Πέλκας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Το πρώτο μέρος του ντουέτου αγώνων κόντρα στον Άρη ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (03.12) στο Χαριλάου. Ο ΠΑΟΚ, αν και ανώτερος, πήρε μόνο έναν βαθμό και πλέον προετοιμάζεται για τη μάχη της Τούμπας την Κυριακή. Η προετοιμασία ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (04.12) στη Νέα Μεσημβρία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και στην πισίνα. Οι υπόλοιποι έβγαλαν ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε, προθέρμανση, κατοχή, δουλειά στο τακτικό κομμάτι, με έμφαση στην επίθεση και στο φινάλε οικογενειακό δίτερμα.

Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά.

Την Παρασκευή (05.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00.