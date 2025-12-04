«Κουλούρια» ανάμεσα σε Ηρακλή και Παναιτωλικό στη βροχερή Θεσσαλονίκη, σε αποτέλεσμα το οποίο βολεύει τους Αγρινιώτες, εφόσον ο Γηραιός δεν κερδίσει στον Πειραιά τον Ολυμπιακό στο εξ' αναβολής παιχνίδι του Δεκεμβρίου.

Σε ένα παιχνίδι με λιγοστές καλές στιγμές και χωρίς την επίτευξη κάποιου τέρματος, Ηρακλής και Παναιτωλικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 0-0 στο Καυταντζόγλειο, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του κυπέλλου betsson.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Γηραιός έμεινε στην 13η θέση με τέσσερις βαθμούς και απομένει ο αγώνας απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εκεί όπου θέλει νίκη ή ισοπαλία και παράλληλα γκέλα του ΠΑΟΚ με το Μαρκό στην Τούμπα για να πάρει την πρόκριση.

Την ίδια στιγμή, ο Παναιτωλικός που είναι στην 11η θέση με την ίδια βαθμολογία αλλά καλύτερο συντελεστή, θέλει ήττα του Ηρακλή στον Πειραιά, ή αν κερδίσουν οι «κυανόλευκοι» να χάσει ο Δικέφαλος από την ομάδα του Μαρκόπουλου στην Τούμπα.

Στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους οι δύο ομάδες μπήκαν στην αναμέτρηση με αμυντικό προσανατολισμό και γι' αυτό έλειψαν εν πολλοίς οι μεγάλες στιγμές, πλην κάποιων επικίνδυνων προϋποθέσεων. Η παρθενική φάση του αγώνα ήρθε στο 25ο λεπτό όταν ο Σμυρλής πάτησε στην περιοχή, το τελείωμά του όμως κατέληξε εύκολα στα χέρια του Νικοπολίδη. Αυτή ήταν και η μοναδική καταγεγραμμένη ευκαιρία του ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με 0-0.

Στο δεύτερο μέρος ο Ηρακλής έγινε πιο επιθετικός και μέτρησε καλές στιγμές, με πρώτη αυτή στο 60ο λεπτό με τον Μωϋσίδη να εκτελεί από το ύψος του πέναλτι και να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ. Δέκα λεπτά αργότερα ο «Γηραιός» είχε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Ντοβεντάν, ο οποίος από παρόμοιο σημείο εκτέλεσε, όμως με πολύ άσχημο τρόπο.

Στα τελευταία λεπτά το βεβαρημένο τερέν λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης δεν βοήθησε τις προσπάθειες των δύο ομάδων να βρουν γκολ, με αποτέλεσμα το 0-0 να μένει μέχρι το φινάλε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας, Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.