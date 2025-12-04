Νασιμέντο: «Είμαστε πρώτοι και θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη θέση»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε δηλώσεις στην COSMOTE TV για το επερχόμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ (06/12, 17:00) στο Φάληρο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την αποδοχή που εισέπραξαν στη Σύρο: “Πραγματικά ήταν πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού εκεί και μας έκαναν για ακόμα μια φορά να νιώσουμε φανταστικά. Ήταν πολλοί και πολύ εκδηλωτικοί. Για ακόμα μια φορά νιώθουμε την ανάγκη να τους ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους και για το γεγονός πως είναι πάντα ο 12ος παίκτης για μας”.

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ: “Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας, γιατί είμαστε πρώτοι και θέλουμε να μείνουμε σε αυτή τη θέση. Παίζουμε στην έδρα μας, το γήπεδο θα έχει πολύ κόσμο και θέλουμε τη νίκη για να τους κάνουμε χαρούμενους.

Θέλουμε να εφαρμόσουμε για ακόμα μια φορά την δική μας ιδέα παιχνιδιού. Να πιέσουμε ψηλά και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, γιατί όσες περισσότερες φάσεις φτιάχνεις τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις το παιχνίδι”.