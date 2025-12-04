Παρακάμερα ΑΕΚ: Η αγκαλιά Ηλιόπουλου σε Καραργύρη και η αποθέωση στο φινάλε (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την παρακάμερα του αγώνα με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ξεχωρίζει η αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου στον Ζώη Καραργύρη ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και η αποθέωση των παικτών στο φινάλε από τον κόσμο.

Δείτε την παρακάμερα και την ενημέρωση της ΑΕΚ:

Ακόμα μία νίκη για την ΑΕΚ, αυτή τη φορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson με 2-0 επί του ΟΦΗ, και απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Με νέα πρόσωπα, με νέους πρωταγωνιστές, με MVP και σκόρερ τον Ρομπέρτο Περέιρα, με τον Ζοάο Μάριο να σημειώνει το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ και με πρωτοεμφανιζόμενο τον Ζώη Καραργύρη.

Η κάμερα του AEK TV κατέγραψε το παρασκήνιο της βραδιάς.