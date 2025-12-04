Ολυμπιακός: Διαθέσιμοι με ΟΦΗ και Καϊράτ οι Ποντένσε και Τσικίνιο

Με δύο σημαντικές επιστροφές θα αντιμετωπίσει κατά σειρά ΟΦΗ και Καϊράτ Αλμάτι ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες επιστρέφουν σε ρυθμούς Stoiximan Super League και για την 13η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσουν στο Φάληρο τον ΟΦΗ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τους Ποντένσε και Τσικίνιο να ξεπερνούν τους μυικούς τραυματισμούς που αποκόμισαν από το ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης και θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου διαθέσιμοι για τα παιχνίδια με ΟΦΗ και Αλμάτι στο Καζακστάν.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αποτελούν «βαρόμετρο» για τον Βάσκο τεχνικό και υπάρχει προσεκτική διαχείριση για να αποφευχθούν τυχόν υποτροπές.

Και οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν εκτός αποστολής για το ματς με την Ελλάς Σύρου και τώρα επιστρέφουν ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Απεναντίας, ο Παναγιώτης Ρέτσος θα παραμείνει στα «πιτς» για αυτά τα δύο παιχνίδια, ενώ θα κάνει αγώνα... δρόμου για να προλάβει τον Άρη την επόμενη Κυριακή στην Θεσσαλονίκη.