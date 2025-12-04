Άρης: Με τα γνωστά προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία για ΠΑΟΚ

Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του για το Κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τα γνωστά προβλήματα τραυματισμών που τον ταλανίζουν το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο για ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών της ομάδας μας (ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης) περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης.

Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Νοά Σούντμπεργκ συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Ο Χαμζά Μεντίλ υποβλήθηκε χθες σε αρθροσκόπηση αριστερού γόνατος για αντιμετώπιση χόνδρινης βλάβης. Το προβλεπόμενο διάστημα απουσίας υπολογίζεται στους δύο μήνες.

Αύριο, Παρασκευή, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας (07/12, 19:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.