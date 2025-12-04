Στα «πιτς» και ο Γκάτι στην Γιουβέντους

Μεγαλώνει το αγωνιστικό απουσιολόγιο της Γιουβέντους και η ανησυχία του Λουτσιάνο Σπαλέτι, καθώς βλέπει να μειώνονται συνεχώς οι επιλογές του.

Ο τελευταίος που προστέθηκε στη μακρά λίστα είναι ο Φεντερίκο Γκάτι, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου στο πρόσφατο ματς κυπέλλου με την Ουντινέζε, θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης. Με την περίπτωση του Γκάτι, η Γιουβέντους μετρά πλέον επτά τραυματίες: Ντούσαν Βλάχοβιτς, Ντανιέλε Ρουγκάνι, Μπρέμερ, Ματία Περίν, Αρκάντιους Μίλικ και Κάρλο Πινσόλιο. Αυτό σημαίνει πως η ιταλική ομάδα θα παραταχθεί με πολλές και σημαντικές απουσίες στον αγώνα της Τετάρτης (10/12) με την Πάφος FC στο Τορίνο, για την 6η αγωνιστική της league phase του Champions League.