Λίβερπουλ: Νέες αραβικές σειρήνες για τον Σαλάχ

Αλ Χιλάλ και Αλ Καντισίγια έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον τους για τον Αιγύπτιο σταρ της Λίβερπουλ.

Μπορεί το περασμένο καλοκαίρι να ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Reds, ωστόσο ο Μοχάμεντ Σαλάχ βιώνει ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα τη φετινή σεζόν, μαζί με όλη τη Λίβερπουλ φυσικά που... παραπαίει και άρχισαν ξανά να ηχούν -αραβικές- σειρήνες αποχώρησής του.

Όπως αναφέρουν στο Νησί, συγκεκριμένα το "TalkSPORT", οι Αλ Χιλάλ και Αλ Καντισίγια εμφανίζονται έτοιμες να κάνουν μεγάλες προσφορές σε Λίβερπουλ και Σαλάχ για να τους δελεάσουν και να πάρουν στον Κόλπο τον 33χρονο επιθετικό.

