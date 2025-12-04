Λίβερπουλ: Νέες αραβικές σειρήνες για τον Σαλάχ

Μπορεί το περασμένο καλοκαίρι να ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Reds, ωστόσο ο Μοχάμεντ Σαλάχ βιώνει ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα τη φετινή σεζόν, μαζί με όλη τη Λίβερπουλ φυσικά που... παραπαίει και άρχισαν ξανά να ηχούν -αραβικές- σειρήνες αποχώρησής του.
Όπως αναφέρουν στο Νησί, συγκεκριμένα το "TalkSPORT", οι Αλ Χιλάλ και Αλ Καντισίγια εμφανίζονται έτοιμες να κάνουν μεγάλες προσφορές σε Λίβερπουλ και Σαλάχ για να τους δελεάσουν και να πάρουν στον Κόλπο τον 33χρονο επιθετικό.
🚨 Clubs in the Saudi Pro League remain committed to signing Egyptian forward Mohamed Salah who was dropped by Liverpool on Sunday.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 3, 2025
Al Hilal are the leading contender for Salah but Al-Qadsiah have also expressed interest.
Saudi deal-makers remain firm that they will make Salah… pic.twitter.com/eYc7kiO1SF