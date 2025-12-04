Και τώρα πρωτάθλημα: «Ολοταχώς» για sold out το ντέρμπι της Τούμπας! (pics)

Τα εισιτήρια του νέου ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης γίνονται... καπνός, με τους ασπρόμαυρους να έχουν ως σύμμαχό τους τον κόσμο στη «μάχη» για το πρωτάθλημα.

Λίγα 24ώρα μετά από το πρώτο «classico» της Θεσσαλονίκης, σειρά... παίρνει η Τούμπα, με τον Δικέφαλο να υποδέχεται τους «κιτρινόμαυρους» για την 13η αγωνιστική (τελευταία του πρώτου γύρου) της Super League.

Στην Τούμπα, θα είναι μια διαφορετική ιστορία για τις δύο ομάδες, δεδομένου πως ο ΠΑΟΚ δίνει «μάχη» για το πρωτάθλημα, την ώρα που Άρης και ο Μανόλο Χιμένεθ είναι υπό ασφυκτική πίεση για αποτελέσματα στο «μαραθώνιο».

Σήμερα (4/12) στις 10:00, κυκλοφόρησαν τα... μαγικά χαρτάκια που «φεύγουν» με γοργούς ρυθμούς ενόψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης.