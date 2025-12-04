TuttoMercato: «Ο Καλοσκάμης λάμπει στην ΑΕΚ»

Οι Ιταλοί εντόπισαν τον Δημήτρη Καλοσκάμη της ΑΕΚ, ως ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης έχει κερδίσει θέση στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και οι Ιταλοί τον… αποθεώνουν. Εκτός από τους Τζίμα, Κωστούλα και Καρέτσα, η ιταλική ιστοσελίδα TuttoMercato ρίχνει τα φώτα και στον 20χρονο μεσοεπιθετικό της Ένωσης, ο οποίος πρωταγωνιστεί,

Η ΑΕΚ απέκτησε τον Καλοσκάμη το καλοκαίρι από τον Ατρόμητο, με τον νεαρό άσο να αρέσει στον Νίκολιτς, αλλά να στέκεται άτυχος, όταν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας υπέστη κάταγμα κλείδας. Λιγότερο από δύο μήνες μετά, ο 20χρονος επέστρεψε στη δράση και έκτοτε μετράει 13 συμμετοχές, τρία γκολ και μια ασίστ.

Στο δημοσίευμα της TuttoMercato τονίζει, πως μετά τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού, είναι ο παίκτης που θα κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του.

Αναλυτικά:

«Ο γεννημένος το 2005 εξτρέμ της ΑΕΚ είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και πολυαναμενόμενα ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ιταλία. Επιθετικός δεξιός μπακ, αγωνίζεται επίσης ως επιθετικός μέσος και στην άλλη πλευρά χάρη στην αξιοσημείωτη ευελιξία του. Είκοσι ετών, γεννημένος στο Μαρούσι, είναι προϊόν της ακαδημίας του Παναθηναϊκού, η οποία ωστόσο τον άφησε ελεύθερο το καλοκαίρι του 2024 (ο αδερφός του Νεκτάριος εξακολουθεί να παίζει εκεί, στην Under-19). Στη συνέχεια, πέρασε έναν χρόνο στον Ατρόμητο, κάτι που ήταν αρκετό για να τον πείσει η ΑΕΚ να τον αποκτήσει. Δεν έχει αγωνιστεί στην Conference League επειδή δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της UEFA λόγω τραυματισμού στην κλείδα που τον κράτησε εκτός για δύο μήνες στην αρχή της σεζόν. Είναι σε φόρμα εδώ και αρκετό καιρό, όπως αποδεικνύεται από τις εμφανίσεις του τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο, με μια ασίστ που έδωσε χθες στον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Το κίνημα μεταξύ των νέων Ελλήνων είναι ολοένα και πιο συναρπαστικό. Πολλοί, όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν ήδη κάνει το άλμα. Ο Μουζακίτης του Ολυμπιακού, όπως αναφέρθηκε, θεωρείται ο επόμενος που θα κάνει το άλμα, αλλά ο Καλοσκάμης, ο οποίος ήταν βασικός χθες (ξανά) με την ΑΕΚ, φαίνεται να τον ακολουθεί».

