Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη - Best goal 12ης αγωνιστικής του Γιακουμάκη στη Λιβαδειά! (vid)

Με ποσοστό... αυτοδυναμίας (75,58%) το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στη Λιβαδειά βγήκε το κορυφαίο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Ένα ακόμα γκολ για τον Έλληνα φορ, ένα ακόμα βραβείο στον ΠΑΟΚ. Το... μπάζερ κόντρα στον Λεβαδειακό ψηφίστηκε ως το καλύτερο της 12ης αγωνιστικής.

Μία υπέροχη συνεργασία, η οποία ξεκινάει από την τρομερή κούρσα-πάσα του Τάισον και καταλήγει στα δίχτυα του Λοντίγκιν από το άψογο τελείωμα του Γιώργου Γιακουμάκη.

Για την ιστορία, την τριάδα των γκολ συμπλήρωσαν οι Φίλιπ Τζούριτσιτς και Μπέντζαμιν Βέρμπιτς, με τις φανέλες των Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού αντίστοιχα.