Χαμός με περικοπές στη Ρίο Άβε: Απολύεται προσωπικό από τις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να μειώσει το κόστος λειτουργίας της Ρίο Άβε και το τελευταίο διάστημα γίνονται απολύσεις σε όλα τα επίπεδα.

Περίοδο λιτότητας περνά η Ρίο Άβε, η οποία προχωρά σε απολύσεις από όλα τα τμήματα, με απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Έλληνας επιχειρηματίας κατέχει το 80% των μετοχών και είναι αυτός που αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση του κόστους λειτουργίας της ομάδας, όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία.

Τις τελευταίες μέρες έχουν φύγει προπονητές από τα τμήματα υποδοχής, αλλά και υπάλληλοι από την πρώτη ομάδα, όπως από τα τμήματα σκάουτινγκ και μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πορτογαλική «A Bola», τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πολλές προσφυγές για χρέη της ομάδας.

