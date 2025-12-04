Μπαρτσελόνα: Ο Φλικ πιέζει για την απόκτηση του Σλότερμπεκ από την Ντόρτμουντ

Με την άμυνα να παραμένει το πιο αδύναμο σημείο της Μπαρτσελόνα, ο Χάνσι Φλικ έχει θέσει ως κορυφαία του προτεραιότητα την απόκτηση του Νίκο Σλότερμπεκ, πιέζοντας τη διοίκηση να κινηθεί άμεσα για τον στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Παρότι η Μπαρτσελόνα παραμένει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 15 αγωνιστικές, τα αμυντικά της προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία, καθώς έχει δεχθεί ήδη 17 γκολ. Αντιλαμβανόμενος αυτή την αδυναμία, ο Χάνσι Φλικ έχει ζητήσει από τη διοίκηση να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας, βάζοντας στο στόχαστρο έναν πολύ συγκεκριμένο παίκτη: τον Νίκο Σλότερμπεκ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, σύμφωνα με πληροφορίες του Fichajes.

Ο 25χρονος Γερμανός διεθνής, βασικό στήριγμα της Ντόρτμουντ και με συμβόλαιο έως το 2027, φαίνεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο μετακίνησης, καθώς οι συζητήσεις για ανανέωση έχουν «παγώσει». Η κατάσταση αυτή ενδεχομένως ανοίγει τον δρόμο για μια πιθανή μεταγραφή στο “Καμπ Νου”.

🚨🇩🇪 Nico Schlotterbeck est le choix privilégié de Hansi Flick. Le club considère Schlotterbeck comme un excellent candidat grâce à son leadership, son talent de gaucher et sa forte personnalité. Flick pourrait jouer un rôle déterminant pour le convaincre.



(@sport) pic.twitter.com/tBlnTcBnRx — Barça News (@BarcaNewsFRA) December 4, 2025

Ο Σλότερμπεκ πραγματοποιεί ακόμη μια σταθερή σεζόν, με 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 1 ασίστ και 5 clean sheets μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα δεν θα είναι μόνη της στη διεκδίκηση. Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθούν στενά τον παίκτη, προμηνύοντας μια μεγάλη ευρωπαϊκή «μάχη». Για τον Φλικ, πάντως, ο Σλότερμπεκ αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για τη θωράκιση της αμυντικής γραμμής.