Μπαρτσελόνα: Ο Φλικ πιέζει για την απόκτηση του Σλότερμπεκ από την Ντόρτμουντ

Παρότι η Μπαρτσελόνα παραμένει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 15 αγωνιστικές, τα αμυντικά της προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία, καθώς έχει δεχθεί ήδη 17 γκολ. Αντιλαμβανόμενος αυτή την αδυναμία, ο Χάνσι Φλικ έχει ζητήσει από τη διοίκηση να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας, βάζοντας στο στόχαστρο έναν πολύ συγκεκριμένο παίκτη: τον Νίκο Σλότερμπεκ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, σύμφωνα με πληροφορίες του Fichajes.
Ο 25χρονος Γερμανός διεθνής, βασικό στήριγμα της Ντόρτμουντ και με συμβόλαιο έως το 2027, φαίνεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο μετακίνησης, καθώς οι συζητήσεις για ανανέωση έχουν «παγώσει». Η κατάσταση αυτή ενδεχομένως ανοίγει τον δρόμο για μια πιθανή μεταγραφή στο “Καμπ Νου”.
Ο Σλότερμπεκ πραγματοποιεί ακόμη μια σταθερή σεζόν, με 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 1 ασίστ και 5 clean sheets μέχρι στιγμής.
Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα δεν θα είναι μόνη της στη διεκδίκηση. Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθούν στενά τον παίκτη, προμηνύοντας μια μεγάλη ευρωπαϊκή «μάχη». Για τον Φλικ, πάντως, ο Σλότερμπεκ αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για τη θωράκιση της αμυντικής γραμμής.