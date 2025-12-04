Ο Έρικ Γκαρσία ανανεώνει με την Μπαρτσελόνα έως το 2030

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο από τον Οκτώβριο. Μάλιστα, έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2025, η Κόμο του Τσάβι Φάμπρεγας είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόκτηση του Γκαρσία, όμως η μετακίνηση χάλασε επειδή ο Χάνσι Φλικ την μπλόκαρε.
Η Μπαρτσελόνα επρόκειτο να εισπράξει περίπου 8-9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ο Φλικ ήθελε να κρατήσει τον παίκτη, καθώς τον θεωρεί πολύτιμο λόγω της ικανότητάς του να καλύπτει πολλές θέσεις και του επαγγελματισμού του. Τελικά, ο Γκαρσία παραμένει στην ομάδα και θα υπογράψει νέο συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2030, με την υπογραφή να αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Η Παρί είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, όμως η απάντηση ήταν πάντα η ίδια: ο Γκαρσία ήθελε να μείνει στην Μπαρτσελόνα και να συνεχίσει να αποτελεί μέρος του σχεδίου της.