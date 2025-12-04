Έγραψε ιστορία ο Πανιώνιος με τον 15χρονο Σαρακασίδη

Ο Παύλος Δερμιτζάκης έβαλε στο φινάλε του παιχνιδιού του Πανιωνίου με το Ολυμπιακό Β τον 15χρονο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη, γράφοντας ιστορία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ιστορική στιγμή για τον Πανιώνιο και το Ελληνικό ποδόσφαιρο γράφτηκε στη Νέα Σμύρνη. Στο παιχνίδι για τη 10η αγωνιστική της Super League 2 με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β’, ο 15χρονος Γιώργος Σαρακασίδης εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως ο νεαρότερος Έλληνας επαγγελματίας τερματοφύλακας.

Ο Γιώργος Σαρακασίδης, μόλις 15 ετών, γεννημένος την 1η Νοεμβρίου 2010, πέρασε ως αλλαγή στο 91ο λεπτό, στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό Β’ και έγραψε ιστορία. Δεν είναι απλώς ένα ντεμπούτο, αλλά μια υπενθύμιση, ότι ο Πανιώνιος είναι ένα σωματείο που δημιουργεί ποδοσφαιριστές, που δίνει ευκαιρίες και στηρίζει το μέλλον του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Γιώργο, αυτή είναι μια στιγμή που θα θυμάσαι για όλη σου τη ζωή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τη ζήσαμε μαζί σου. Ευχόμαστε αυτή να είναι μόνο η αρχή για μια λαμπρή και μεγάλη καριέρα. Η “κυανέρυθρη” οικογένεια είναι πολύ περήφανη για εσένα!

