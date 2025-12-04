Δεν άφησε αναπάντητα τα περί... διαιτησίας ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν ξέχασε και τον περιβόητο Ισραηλινό Γκρίνφιλντ στο Άρης-ΠΑΟΚ, που έκρινε το πρωτάθλημα πριν από δύο χρόνια: Η ατάκα - φωτιά του Ρουμάνου.

Για την εξέλιξη του ντέρμπι στο «Κλ.Βικελίδης», αλλά και για τη διαιτησία του Παπαπέτρου ρωτήθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς.

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος, ο Ρουμάνος τεχνικός ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το αν είδε πιθανή αποβολή του Χατσίδη (;) και εν γένει την άποψή του για τους Έλληνες διαιτητές.

Αφού ανέλυσε εκτενώς τη φάση με τον Χατσίδη, ο διάλογος «φούντωσε», με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να γυρνά την ερώτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί με ρωτάτε σε αυτήν την φάση, ποια είναι η άποψή μου για τους Έλληνες διαιτητές;» δεδομένου πως και στην Τούμπα έχει σφυρίξει Έλληνας ρέφερι ματς ΠΑΟΚ - Άρη.

Μάλιστα, σε συνέχεια της τοποθέτησής του για τα περί διαιτησίας, ο Ρουμάνος τεχνικός ανέφερε πως: «γενικότερα υπάρχει μία αναστάτωση στις τάξεις του Άρη, αυτό δεν τον αφήνει να γίνει μία απόλυτα επιτυχημένη ομάδα γιατί πάντα ο Άρης έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές».

Ο επίλογος γράφτηκε με την ατάκα του Λουτσέσκου για τον περιβόητο Ισραηλινό Γκρίνφιλντ που ορίστηκε πριν από δύο χρόνια για να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ που έκρινε τον τίτλο του πρωταθλητή.

«Δεν σας άκουσα να λέτε κάτι για τον Ισραηλινό ρέφερι, που έκανε τα πάντα για να χάσουμε τον τίτλο. Θα συναντηθούμε κάποια στιγμή και θα τα πούμε...», είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αποχωρώντας από την αίθουσα.