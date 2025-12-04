ΑΕΚ: Καμπάνα από την UEFA για το ματς στη Φλωρεντία

Με πρόστιμο 30.000 ευρώ και μια αγωνιστική χωρίς θεατές εκτός έδρας με διετή αναστολή τιμωρήθηκε η ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στη Φλωρεντία.

Ακόμα μία σοβαρή ποινή επιβλήθηκε στην ΑΕΚ από την UEFA για το ματς με τη Φιορεντίνα. Συγκεκριμένα η Ένωση τιμωρήθηκε για ρίψη αντικειμένων με 30.000 ευρώ πρόστιμο και έναν αγώνα εκτός έδρας που δεν θα πάρει εισιτήρια, με διετή αναστολή.

Δηλαδή στο ημερολογιακό διάστημα των επόμενων δύο χρόνων, ενεργοποιείται με το οποιοδήποτε ανάλογο παράπτωμα και δεν θα πάρει εισιτήρια για το αμέσως επόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, μετά η επόμενη ποινή που θα έρθει μετά την έκτιση της ήδη υπάρχουσας θα είναι αυστηρότερη.