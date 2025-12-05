League Phase Κυπέλλου: Ούτε μία νίκη η SL2!

Το νέο σύστημα διεξαγωγής του κυπέλλου εξαφάνισε και την παραμικρή πιθανότητα διάκρισης μιας ομάδας από χαμηλότερη κατηγορία. Ούτε στα προημιτελικά δεν μπορούν να προκριθούν.

Το δημοσιογραφικό/ποδοσφαιρικό κλισέ που λέει ότι «το κύπελλο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων» προκαλεί εδώ και πολλά χρόνια θυμηδία αν το συνδέσουμε με τον ελληνικό θεσμό. Οι εκπλήξεις που μπορούν να δώσουν κάποιο αλατοπίπερο στον θεσμό αυτό αφορούν κυρίως «βολικές» κληρώσεις, όχι αγωνιστική ανάταση κάποιας ομάδας για να κοιτάξει στα ίσα το φαβορί για μια βραδιά και να το αποκλείσει.

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας διαφημίστηκε σαν κάτι πρωτοποριακό, και πράγματι πέτυχε να δώσει ενδιαφέρον στους «μεγάλους» του ποδοσφαίρου να μην χαλαρώσουν στους αγώνες τους, ή τέλος πάντων να χαλαρώσουν «ελεγχόμενα», προκειμένου να μην χάσουν βαθμούς. Αλλά ώθησε και τις ομάδες πέρα από τα λεγόμενα «βαριά χαρτιά» του ποδοσφαίρου μας να προσέξουν πολύ. Τόσο, που να μην καταγράψουν ούτε μία ήττα στους μέχρι τώρα αγώνες τους με ομάδες της Super League 2!

Για την ακρίβεια, το σημερινό ματς μεταξύ του Ηρακλή και του Παναιτωλικού είναι θεωρητικά η τελευταία ευκαιρία που έχει μια ομάδα της SL2 να καταγράψει νίκη απέναντι σε ομάδα της SL1 στη League Phase. Δεδομένου ότι οι (εξ αναβολής) αγώνες που απομένουν (Καβάλα-Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός-Ηρακλής, ΠΑΟΚ-Μαρκό) με τους «μεγάλους» να ενδιαφέρονται για το τρίποντο, θα αποτελέσει βόμβα μεγατόνων ακόμα και μια ισοπαλία.

Οι 13 στους 14 παρόντες και αήττητοι

Στη League Phase προκρίθηκαν οι 13 από τις 14 ομάδες της Super League (μόνο ο Πανσερραϊκός αποκλείστηκε) και συμμετείχαν επίσης 7 ομάδες της SL2 (Ηρακλής, Καβάλα από τον 1ο όμιλο και Μαρκό, Καλλιθέα, Ελλάς Σύρου, Αιγάλεω, Ηλιούπολη από τον 2ο). Τι έκαναν αυτές οι ομάδες στα παιχνίδια που αντιμετώπισαν ομάδες από την SL1 και δεν τους έφερε το πρόγραμμα να αγωνιστούν μεταξύ τους;

Οι αγώνες ως τώρα είναι 18. Απολογισμός 0 νίκες, 2 ισοπαλίες (Μαρκό-ΑΕΛ 2-2 και Καβάλα-Κηφισιά 1-1) και 16 ήττες. Τέρματα 13 υπέρ και 49 κατά. Δηλαδή σε κάθε ματς της με ομάδα της SL1 ο εκπρόσωπος της SL2 πετύχαινε ούτε ένα γκολ και δεχόταν πάνω από 2,5.

Μοιραία, λοιπόν, οι 12 θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση (οι 4 απευθείας στα προημιτελικά και οι 8 στα πλέι οφ) καταλαμβάνονται όλες από ομάδες της Super League. Με μόνο «παράθυρο», όπως αναφέραμε, το σημερινό ματς του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό.

Οι παρουσίες της Β' κατηγορίας στα προημιτελικά

Όσοι φτάσατε να διαβάσετε ως εδώ, φυσικά θα έχετε σκεφτεί πως και τα προηγούμενα χρόνια οι εκπλήξεις στο Κύπελλο Ελλάδας ήταν ανύπαρκτες. Κι αν τις δούμε σε επίπεδο τελικού, ή ακόμα και ημιτελικών, έτσι είναι. Μέχρι τους «8», όμως, υπήρχαν παράθυρα για εκπλήξεις. Ας θυμηθούμε τι έγινε τα τελευταία χρόνια:

2024-25: Ο Πανιώνιος και η Παναχαϊκή έφτασαν μέχρι τους «8», αποκλείστηκαν από Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ αντίστοιχα.

2023-24: H Νίκη Βόλου έφτασε μέχρι τους «8», αποκλείστηκε από τον Άρη.

2022-23: Ο Απόλλων Παραλιμνίου και ο Πανσερραϊκός έφτασαν μέχρι τους «8», αποκλείστηκαν από Λαμία και ΑΕΚ αντίστοιχα.

2021-22: Η Αναγέννηση Καρδίτσας έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό.

Αν βάλουμε και τον Εργοτέλη, ο οποίος τη σεζόν 2018-19 έφτασε στα προημιτελικά αν και η διοργάνωση είχε γίνει με ομίλους (που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τους μικρούς), βλέπουμε ότι η συμμετοχή των ομάδων που αγωνίζονταν σε μικρότερες κατηγορίες από την πρώτη ακόμα και σε προχωρημένα στάδια του θεσμού, δεν ήταν αμελητέα. Για τις περισσότερες απ’ αυτές τις ομάδες η συμμετοχή στην προημιτελική φάση του κυπέλλου είναι ένα γεγονός που αξίζει να αναφερθεί στο κομμάτι της ιστορίας τους.

Μόνο τρεις αποκλεισμοί την τελευταία επταετία

Αν ψάξουμε, επίσης, τις φορές που την τελευταία επταετία μια ομάδα από την παραδοσιακή τετράδα που μας εκπροσωπεί στην Ευρώπη (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) αποκλείστηκε από ομάδα εκτός του BIG5 (οι προαναφερόμενοι συν τον Άρη), αυτές μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ο τελευταίος αποκλεισμός-σοκ, όπως περιγράφεται συχνά, ήταν του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΣ Γιάννινα τη σεζόν 2020-21. Το 2018-19 η Λαμία είχε κάνει δε κάτι μοναδικό για το θεσμό, αφού έβγαλε εκτός θεσμού διαδοχικά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Καλή η League Phase, λοιπόν, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι καλύτεροι θα προχωρούν. Αν ψάχνουμε την έκπληξη, καλό θα είναι να φτιάξουμε ένα κύπελλο για τις ομάδες της SL1 και ένα για όλες τις υπόλοιπες, όπου μπορούν να γίνουν εκπλήξεις.