Εμπαπέ στο κατόπι του Ρονάλντο: Αγγίζει το θρυλικό ρεκόρ γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν εξαιρετικός στο «Σαν Μαμές» την Τετάρτη (4/12), όπου με δύο γκολ και μία ασίστ οδήγησε τη Ρεάλ στο επιβλητικό 3-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στον έναν βαθμό.
Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Εμπαπέ έφτασε τα 55 γκολ σε 55 αγώνες μέσα στο 2025, φτάνοντας πολύ κοντά στο μεγάλο ρεκόρ του Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος είχε σημειώσει 59 γκολ το 2013, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη στην ιστορία του συλλόγου σε ένα ημερολογιακό έτος.
Έτσι, ο Εμπαπέ χρειάζεται μόλις τέσσερα γκολ για να ισοφαρίσει το επίτευγμα του CR7 και πέντε για να το ξεπεράσει.
Τα ματς της Ρεάλ μέχρι το τέλος του 2025:
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7 Δεκεμβρίου: Ρεάλ – Θέλτα Βίγκο
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10 Δεκεμβρίου: Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι
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14 Δεκεμβρίου: Αλαβές – Ρεάλ
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20 Δεκεμβρίου: Ρεάλ – Σεβίλλη
🚨⚪️ Most goals by a Real Madrid player in a calendar year:— Madrid Zone (@theMadridZone) December 3, 2025
- Cristiano Ronaldo in 2013: 59 goals
- Cristiano Ronaldo in 2012: 58 goals
- Cristiano Ronaldo in 2014: 56 goals
- Kylian Mbappé in 2025: 56 goals (4 games left) pic.twitter.com/HrJ0Niw3cQ