Νόιερ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για το μέλλον μου – Θέλω χρόνο για να σκεφτώ»

Ο Μάνουελ Νόιερ μίλησε ανοιχτά για το μέλλον του μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 3-2 επί της Ουνιόν Βερολίνου για τη φάση των «16» του DFB Pokal, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η Μπάγερν εξασφάλισε την πρόκριση με γκολ του Χάρι Κέιν και δύο αυτογκόλ των Ανσά και Λεϊτέ, ενώ ο 39χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε βασικός και συνέχισε να αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τους Βαυαρούς. Ωστόσο, το μέλλον του στη Μόναχο παραμένει αβέβαιο, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.

Σε δηλώσεις του στο «Sky Germany», ο εμβληματικός πορτιέρε τόνισε πως ακόμη δεν έχει καταλήξει: «Όχι ακόμη. Προτιμώ να πάρω τον χρόνο μου. Πρέπει να σκεφτώ πώς ανταποκρίνεται το σώμα μου, ποια είναι η φυσική μου κατάσταση και αν έχει νόημα να συνεχίσω. Θα καθυστερήσω λίγο αυτή την απόφαση».

🚨 Manuel Neuer makes statement on his future.



Read more ⤵️https://t.co/EvHGml6dAN — Transfer News Live (@TNLdotcom) December 3, 2025

Ο Νόιερ πρόσθεσε πως θέλει να ολοκληρώσει θετικά το τρέχον διάστημα πριν αποφασίσει: «Θέλω να τελειώσουμε καλά αυτό το κομμάτι της σεζόν. Τον Ιανουάριο θα μπούμε ξανά δυνατά, θα παίξουμε μέχρι τον Μάρτιο – ως το πρώτο διεθνές διάλειμμα – και μετά θα δούμε».

Παρά την ηλικία του, ο Γερμανός θρύλος παραμένει σε εντυπωσιακή φόρμα. Μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα το 2024, μετρά φέτος 23 εμφανίσεις, πέντε clean sheets στη Bundesliga και ένα στο Champions League, συμβάλλοντας στην πρωτοπορία της Μπάγερν, που βρίσκεται στο +8 από τη δεύτερη Λειψία.