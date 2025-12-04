Αβέβαιο το μέλλον του Νεϊμάρ: «Δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω – Η Σάντος είναι η προτεραιότητά μου»

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος ηγήθηκε της ομάδας του στο κρίσιμο παιχνίδι του Μπραζιλεϊράο, σκοράροντας και τα τρία γκολ μέσα σε ένα διάστημα 17 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας πολύτιμη νίκη 3-0 και ελπίδα για την παραμονή στην κατηγορία.
Παρά τις ενοχλήσεις στο γόνατο, ο Νεϊμάρ αγωνίστηκε και στα δύο τελευταία ματς της Σάντος, ακολουθώντας συντηρητική αγωγή ώστε να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στα κρίσιμα αυτά 90λεπτα.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν ρωτήθηκε για το μέλλον του:
«Θα είναι αυτό το τελευταίο μου παιχνίδι; Δεν ξέρω, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο να τελειώσουμε το πρωτάθλημα. Η καρδιά μου θα είναι πάντα με τη Σάντος· είναι η προτεραιότητά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου και μένει να φανεί αν θα παραμείνει, αν θα ανανεώσει για μικρό διάστημα ή αν θα αναζητήσει νέο προορισμό εν όψει του Μουντιάλ 2026.
Την Τετάρτη (03/12) το όνομά του συνδέθηκε με την Ίντερ Μαϊάμι, όμως σύμφωνα με την ισπανική «Sport», μια πιθανή μετακίνηση στο MLS δεν βρίσκεται άμεσα στο τραπέζι. Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ φέρεται να εστιάζει προς το παρόν στην ενίσχυση συγκεκριμένων θέσεων – κυρίως στην άμυνα και στην επίθεση – με στόχο τη σεζόν 2026.
𝐈𝐍𝐉𝐔𝐑𝐄𝐃 𝐍𝐄𝐘𝐌𝐀𝐑 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐀 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 🤯🤯🤯— 433 (@433) December 4, 2025
CAN YOU IMAGINE SCORING A HAT-TRICK WHILE PLAYING THROUGH INJURY, JUST TO SAVE YOUR BOYHOOD CLUB? 🫨
Neymar is doing absolutely 𝑬𝑽𝑬𝑹𝒀𝑻𝑯𝑰𝑵𝑮 to keep Santos up 😍👑 pic.twitter.com/AbgXLFPhBw