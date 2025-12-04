Elite διαιτητής από τη Σερβία στο ΠΑΟΚ-Άρης

Με ξένο διαιτητή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, με την ΚΕΔ να φέρνει για πρώτη φορά φέτος μη Γερμανό, τον elite Σέρβο Σρνταν Γιοβάνοβιτς. Ιταλός στο VAR...

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, τελευταίας για τον α' γύρο της regular season.

Στο μεγάλο clasico της Θεσσαλονίκης, ορίστηκε αυτή τη φορά ξένος διαιτητής, σε αντίθεση με το μεσοβδόμαδο στο Κύπελλο που διηύθυνε ο Παπαπέτρου.

Ο λόγος για τον γνώριμο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει σφυρίξει ακόμα τρία ματς στην Ελλάδα πριν αρκετά χρόνια, το Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1 (17/3/19), το Λάρισα-ΠΑΟΚ 1-2 (15/2/20) και το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-5 (4/4/21). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο φετινό ντέρμπι που δεν θα διευθύνει Γερμανός διαιτητής.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ούρος Στοΐκοβιτς, Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR ο 48χρονος Ιταλός Αλεάντρο Ντι Πάολο με τον Πολυχρόνη.

Από εκεί και πέρα στο Λάρισα-Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Ευαγγέλου, στο ΑΕΚ-Ατρόμητος ο Ζαμπαλάς και στο Ολυμπιακός-ΟΦΗ ο Πολυχρόνης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός: Τζήλος (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Μπούτσικος, VAR: Πουλικίδης, Ευαγγέλου)

Αστέρας-Λεβαδειακός: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος (Κατόπης, VAR: Παπαπέτρου, Κουκουλάς)

Λάρισα-Παναθηναϊκός: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Κορωνάς, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Μόσχου)

ΠΑΟΚ-Άρης: Γιοβάνοβιτς (Στοΐκοβιτς, Μιχαΐλοβιτς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντι Πάολο, Πολυχρόνης)

ΑΕΚ-Ατρόμητος: Ζαμπαλάς (Στεφανής, Μάτσας, 4ος Κόκκινος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, 4ος Ανδριανός, VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος)

Βόλος-Κηφισιά: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Πουλικίδης)