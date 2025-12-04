Πατουλίδης: Ενδιαφέρον από Ολλανδία και Πολωνία – Στα «ραντάρ» ομάδων και της Super League!

Ο ομογενής εξτρέμ της Σάντερφιορντ, Έβαν Πατουλίδης ολοκλήρωσε τη σεζόν στη Νορβηγία με 5 γκολ και 8 ασίστ συμβάλλοντας στην κατάκτηση της 5ης θέσης της ομάδας του στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Οι προτάσεις από Πολωνία, Τουρκία, Ολλανδία και η επιθυμία για Ελλάδα!

Η χρονιά αυτή ήταν η πιο παραγωγική της καριέρας του, με τον 24χρονο Πατουλίδη να χαρακτηρίζεται από τα νορβηγικά ΜΜΕ ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Eliteserien.

Το συμβόλαιό του με τη Σάντεφιορντ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027, ωστόσο ο πρώην άσος της Χάκα επιθυμεί να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ήδη για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σύλλογοι από Πολωνία, Τουρκία και Ολλανδία, ενώ παράλληλα έχει μπει και στο «ραντάρ» ελληνικών ομάδων.

Η σεζόν του έκλεισε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο, αφού στην προτελευταία αγωνιστική πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με μακρινό σουτ, ενώ πρόσθεσε μια ακόμη ασίστ στην τελευταία αγωνιστική, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Το μοναδικό «αγκάθι» για πιθανή μετακόμιση του στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί και προσωπική του επιθυμία, είναι το οικονομικό σκέλος. Η Σάντεφιορντ φέρεται να αξιώνει περίπου 600.000 ευρώ για να συναινέσει στην παραχώρησή του, καθώς θεωρεί τον Πατουλίδη έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες του ρόστερ της.



Δείτε το εντυπωσιακό γκολ του Πατουλίδη κόντρα στη Στρόμσγκοντσετ (2'42'')...

