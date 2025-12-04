Τι αναζητά ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρκό και πού τον οδηγούν τα σενάρια βαθμολογίας

Το δίδυμο Τάισον - Γιακουμάκης λειτούργησε για ακόμη μία φορά στα κρίσιμα λεπτά, με το τέρμα του Κρητικού φορ να κλειδώνει την παρουσία του Δικεφάλου στην επόμενη φάση.
Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρκό, στις 17 Δεκεμβρίου, στην Τούμπα.
Αναλυτικά τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ
- Σε περίπτωση ισοπαλίας
Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, κάτι που δεν θεωρείται πιθανό λόγω της διαφοράς δυναμικότητας, ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πλεονέκτημα έδρας. Θα καταλήξει είτε 9ος είτε 10ος και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας έναν εκ των Βόλου ή Ατρομήτου.
- Σε περίπτωση νίκης
Εφόσον ο ΠΑΟΚ επικρατήσει, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η διαφορά τερμάτων:
Με νίκη ενός γκολ διαφορά (1-0, 2-1 κ.λπ.): ο ΠΑΟΚ τερματίζει 9ος και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο.
Με νίκη δύο γκολ διαφορά: προσπερνά τον Ατρόμητο και τον υποδέχεται στην Τούμπα. Αυτή τη στιγμή ο Δικέφαλος έχει 4 βαθμούς (6-6 γκολ) και φτάνει στους 7, όσους έχουν ολοκληρώσει Βόλος (10-7) και Ατρόμητος (7-5).
Με νίκη τεσσάρων ή περισσότερων γκολ διαφορά, φτάνει στο «ταβάνι» του, την 7η θέση. Πιθανοί αντίπαλοι τότε είναι η Κηφισιά ή ο Παναιτωλικός, εφόσον ο τελευταίος επικρατήσει σήμερα (4/12) στο Καυτανζόγλειο.
Αναλυτικά τα σενάρια:
- Ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει στην 7η θέση αν κερδίσει τη Μαρκό με 4 ή περισσότερα γκολ διαφορά
- Ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει στην 8η θέση αν κερδίσει τη Μαρκό με 2 ή 3 γκολ διαφορά
- Ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει στην 9η θέση αν κερδίσει τη Μαρκό με 1 γκολ διαφορά