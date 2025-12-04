Τι αναζητά ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρκό και πού τον οδηγούν τα σενάρια βαθμολογίας

Με το ψαλιδάκι του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ έκοψε το ντέρμπι στη μέση (1-1) και πλέον ψάχνει το... αυτονόητο κόντρα στη Μαρκό για το πλεονέκτημα έδρας.

Το δίδυμο Τάισον - Γιακουμάκης λειτούργησε για ακόμη μία φορά στα κρίσιμα λεπτά, με το τέρμα του Κρητικού φορ να κλειδώνει την παρουσία του Δικεφάλου στην επόμενη φάση.

Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρκό, στις 17 Δεκεμβρίου, στην Τούμπα.

Αναλυτικά τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ

Σε περίπτωση ισοπαλίας

Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, κάτι που δεν θεωρείται πιθανό λόγω της διαφοράς δυναμικότητας, ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πλεονέκτημα έδρας. Θα καταλήξει είτε 9ος είτε 10ος και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας έναν εκ των Βόλου ή Ατρομήτου.

Σε περίπτωση νίκης

Εφόσον ο ΠΑΟΚ επικρατήσει, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η διαφορά τερμάτων:

Με νίκη ενός γκολ διαφορά (1-0, 2-1 κ.λπ.): ο ΠΑΟΚ τερματίζει 9ος και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο.

Με νίκη δύο γκολ διαφορά: προσπερνά τον Ατρόμητο και τον υποδέχεται στην Τούμπα. Αυτή τη στιγμή ο Δικέφαλος έχει 4 βαθμούς (6-6 γκολ) και φτάνει στους 7, όσους έχουν ολοκληρώσει Βόλος (10-7) και Ατρόμητος (7-5).

Με νίκη τεσσάρων ή περισσότερων γκολ διαφορά, φτάνει στο «ταβάνι» του, την 7η θέση. Πιθανοί αντίπαλοι τότε είναι η Κηφισιά ή ο Παναιτωλικός, εφόσον ο τελευταίος επικρατήσει σήμερα (4/12) στο Καυτανζόγλειο.

Αναλυτικά τα σενάρια: