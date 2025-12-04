«Καμπάνα» στην Σεβίλλη για τα επεισόδια στο ντέρμπι με Μπέτις

Το «Ραμόν Σάντσεθ-Πιθχουάν» της Σεβίλλης θα παραμείνει εν μέρει κλειστό για τα επόμενα τρία εντός έδρας παιχνίδια, μετά τα επεισόδια κατά τη διάρκεια της ήττας με 2-0 από τη Μπέτις στο ντέρμπι της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η πειθαρχική επιτροπή επέβαλε επίσης πρόστιμο 45.000 ευρώ στον σύλλογο, καθώς το ματς διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά όταν αντικείμενα εκτοξεύθηκαν από την κερκίδα πίσω από την εστία της «Φόντο Νόρτε». Ο διαιτητής Χοσέ Μουνουέρα σταμάτησε τον αγώνα και οδήγησε τελικά τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, αφού οι προειδοποιήσεις προς το κοινό δεν έφεραν αποτέλεσμα.

«Η Σεβίλλη θα ασκήσει έφεση κατά της μερικής τιμωρίας της έδρας της για τα συμβάντα του ντέρμπι, τόσο στα αθλητικά όσο και στα πολιτικά όργανα», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, η επιτροπή τιμώρησε με δύο αγωνιστικές τον Ισαάκ Ρομέρο για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε λόγω βίαιης συμπεριφοράς εκτός αγωνιστικού χώρου στο ίδιο παιχνίδι. Η Σεβίλλη γνωστοποίησε ότι και για αυτή την απόφαση θα κατατεθεί έφεση.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, βρίσκεται στη 13η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, ενώ η Μπέτις είναι 5η με 24.