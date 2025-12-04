Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Τεσσάρα» πρόκρισης για Μπέτις - Εκτός έδρας αποστολή για Λουντογκόρετς

Εύκολο έργο είχε χθες (3/12) η Μπέτις κόντρα στην Τόρεντ (1-4), παίρνοντας την πρόκριση στους «32» του Copa Del Rey - Στην έδρα της ουραγού δοκιμάζεται σήμερα (4/12) η Λουντογκόρετς

Υποχρεώσεις εντός συνόρων και για τους αντιπάλους του Δικεφάλου, με τους πράσινους της Ανδαλουσίας λίγα 24ωρα μετά το νικηφόρο τοπικό ντέρμπι με τη Σεβίλλη να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Τόρεντ, της οποίας επικράτησαν εύκολα με 4-1.

Με την ευρεία νίκη αυτή, οι «Βερδιμπλάνκος» τσέκαραν το εισιτήριο για τους «32» του Copa Del Rey, ενώ το Σάββατο (6/12) η Μπέτις υποδέχεται την Μπαρτσελόνα.

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη με τον Χόγκμο στον πάγκο της θα ψάξει η Λουντογκόρετς (4/12 13:00), στην έδρα της ουραγού Ντομπρούζντα. Είναι η προτελευταία υποχρέωση των πρωταθλητών Βουλγαρίας πριν υποδεχθούν τον ΠΑΟΚ (11/12 19:45), καθώς τη Δευτέρα (11/12) υποδέχονται τη Σλάβια Σόφιας.