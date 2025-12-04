Απόλυτος θαυμασμός από τον Μέσι για τον Γκουαρδιόλα – «Είναι μοναδικός, ο κορυφαίος που υπήρξε»

Ο Λιονέλ Μέσι δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, μιλώντας με απόλυτο σεβασμό για τον πρώην προπονητή του, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με την Αργεντινή.

Ως αρχηγός της «Αλμπισελέστε» για το επερχόμενο Μουντιάλ σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά, ο Μέσι δήλωσε ενθουσιασμένος ενόψει της κλήρωσης των ομίλων αυτή την Παρασκευή (5/12), με την ομάδα του να ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022 στο Κατάρ.

Σε συνέντευξή του στο ESPN τόνισε πως η Αργεντινή θα παλέψει ξανά για την κορυφή, επισημαίνοντας όμως πόσο απρόβλεπτο είναι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο: «Θα δώσουμε τα πάντα για να το ξανακαταφέρουμε, αλλά μικρές λεπτομέρειες μπορούν να σε αφήσουν εκτός. Το Μουντιάλ είναι πάντα δύσκολο· οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, ένα δοκάρι μπορεί να αλλάξει τα πάντα, μπορείς να χάσεις στα πέναλτι…».

Για να στηρίξει τα λεγόμενά του, θυμήθηκε την πορεία της Αργεντινής στο Κατάρ: «Ήμασταν πολύ καλύτεροι από Ολλανδία και Γαλλία, αλλά και οι δύο αγώνες πήγαν στα πέναλτι. Και νικήσαμε χάρη στον Ντίμπου, που ήταν πραγματικό θηρίο κάτω από τα δοκάρια. Αλλά θα μπορούσε εύκολα να είχε γίνει το αντίθετο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσεις ένα Μουντιάλ».

Στη συνέχεια, μιλώντας για την καριέρα του και τον τελικό του MLS Cup όπου θα ηγηθεί της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, ο Μέσι δεν δίστασε να ξεχωρίσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα ως τον κορυφαίο τεχνικό που είχε ποτέ: «Για μένα, ο Πεπ είναι μοναδικός. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι προπονητές, αλλά εκείνος έχει κάτι διαφορετικό. Είναι ο καλύτερος όλων. Ο τρόπος που βλέπει το παιχνίδι, η προετοιμασία, ο τρόπος που επικοινωνεί με τους παίκτες… είναι πλήρης σε όλα. Πήγε σε άλλες ομάδες και συνέχισε να κερδίζει, όχι μόνο επειδή νικάει, αλλά και λόγω του ποδοσφαίρου που παίζουν οι ομάδες του».