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Σοκ στη Ρεάλ: Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ μένει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της χρονιάς

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Δυσάρεστα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο στην εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για απουσία μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Παρά το επιβλητικό 3-0 της Τετάρτης (3/12), ο τραυματισμός του Άγγλου αμυντικού επισκίασε την εμφάνιση των «μερένγκες». Ο 27χρονος χτύπησε στο 55ο λεπτό σε μια δυνατή μονομαχία, έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας έντονο πόνο και τελικά αντικαταστάθηκε από τον Μάρκο Ασένσιο.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Χοσέ Λουίς Σάντσεθ, η κατάσταση του Αλεξάντερ-Άρνολντ είναι πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά φαινόταν, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά εντός του 2025.

Η Ρεάλ καλείται πλέον να διαχειριστεί το κενό του βασικού της μπακ για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που αλλάζει τα δεδομένα για την πορεία της σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Σοκ στη Ρεάλ: Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ μένει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της χρονιάς