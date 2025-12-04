Σέλτικ: Νέος προπονητής ο Νανσί

Η Σέλτικ ανακοίνωσε τον Γουίλφριντ Νανσί ως τον αντικαταστάτη του Μπρένταν Ρότζερς στην τεχνική ηγεσία της.

Ο 48χρονος Γάλλος τεχνικός άφησε την Κολόμπους Κρου, ομάδα του πρωταθλήματος των ΗΠΑ, για ν' αναλάβει την ομάδα της Γλασκώβης.

Ο Νανσί δεν έχει δουλέψει ποτέ στην Ευρώπη, αλλά η διοίκηση τον επέλεξε και ανακοίνωσε τη συμφωνία μαζί του μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Στις ΗΠΑ ο 48χρονος κόουτς έχει κατακτήσει τόσο το MLS Cup όσο και το League Cup, ενώ αναδείχθηκε προπονητής της Χρονιάς στο MLS το 2024. Το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της Σέλτικ θα είναι εντός έδρας την Κυριακή (7/12) κόντρα στη Χαρτς.