ΑΕΛ Novibet: Σύννεφα για Μαλεζά

Η έβδομη ήττα σε οκτώ παιχνίδια της ΑΕΛ Novibet φέρνουν τον Στέλιο Μαλεζά σε δύσκολη θέση.

Η ΑΕΛ Novibet δεν καταφέρνει να βρει τον δρόμο της προς τις νίκες, ούτε υπό τις οδηγίες του Στέλιου Μαλεζά και η διοίκηση είναι έντονα προβληματισμένη. Οι «βυσσινί» σε οκτώ παιχνίδια με τον 40χρονο τεχνικό στον πάγκο μετρούν μόλις μια νίκη και επτά ήττες, ενώ δεν υπάρχει κάποια αγωνιστική βελτίωση.

Βέβαια ο Μαλεζάς παρέλαβε μια ομάδα στημένη από άλλον προπονητή, χωρίς δυνατότητες παρέμβασης στο ρόστερ, ωστόσο η εικόνα της ΑΕΛ παραμένει άσχημη. Γι’ αυτό η διοίκηση κάνει σκέψεις για νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

