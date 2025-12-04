Ο Μπενίτεθ «φώναξε» πως χρειάζεται δημιουργικό χαφ

Το σπουδαίο με την Κηφισιά δεν ήταν η νίκη με 1-0, ούτε η χρησιμοποίηση των νέων παιδιών, αλλά αυτό που συνέβη με τον Ταμπόρδα. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Ματς που ξεχνιέται με το που σφυρίζει τρεις φορές ο διαιτητής και πας για το επόμενο. Χειροκρότημα στον Λέτο για την εξαιρετική ομάδα με χαρακτήρα που έχει φτιάξει, παρά τις απουσίες και τις αλλαγές που έκανε. Έχασε δύσκολα και κακά τα ψέματα για πολλούς Παναθηναϊκούς λόγους, το να πηγαίνει καλά ο Λέτο είναι θετικό.

Όχι όμως για το σήμερα. Το σήμερα αφορά την ομάδα του Μπενίτεθ, την προσπάθεια που γίνεται και το πώς θα γίνουν όσα πρέπει για να βγει ο Παναθηναϊκός απ’ το τέλμα. Στο Κύπελλο έγινε το 3Χ3 με τον τρόπο που έγινε. Δεν έθελξε κανέναν, όμως ελαφρυντικά υπάρχουν. Ειδικά στις δοκιμές και στο rotation.

Ποδόσφαιρο καλό ούτε πλησίασε, όμως οι τρεις βαθμοί μετρούν στο Κύπελλο. Ξεκάθαρο στόχο για τους Πράσινους που πρέπει να πάνε στην Καβάλα να νικήσουν εύκολα και να περάσουν στα προημιτελικά ξεκούραστα.

Το πιο ενδιαφέρον από το ματς, ήρθε στη συνέντευξη Τύπου. Αυτό που είπε ο Ράφα Μπενίτεθ αναφορικά με το γιατί δεν χρησιμοποίησε τον Ταμπόρδα. Ευθέως και χωρίς αναλύσεις, παραδέχτηκε πως ήθελε να δώσει την ευκαιρία στον Μπρέγκου. Τι σημαίνει αυτό; Πως αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Παναθηναϊκού ο νεαρός είναι μπροστά σε ιεραρχία απ’ τον Αργεντινό.

Ταμπόρδα είναι αυτός που αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του Ουναϊ. Ή έστω να γίνει ο παίκτης που θα αποτελέσει το «βαρύ» χαρτί στη δημιουργία. Και ο Μπενίτεθ σε περίοδο που πέραν των αποτελεσμάτων δοκιμάζει και το ρόστερ του, τον έχει βάλει στο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Δεύτερη φορά που κάθισε στον πάγκο δηλαδή. Από τότε όσοι κι αν λείπουν, δεν του δίνει ούτε λεπτό.

Να μιλήσουμε για δίκαιη αντιμετώπιση δεν μπορούμε, καθώς δεν είμαστε στις προπονήσεις. Παράλληλα, δεν έχει δώσει δείγματα «σκαλωμάτων» ο Ισπανός τεχνικός. Σαφώς λοιπόν αν έβλεπε κάτι ξεχωριστό από τον Ταμπόρδα, θα τον χρησιμοποιούσε. Έστω σε δοκιμαστικό επίπεδο.

Ο τρόπος που τον διαχειρίζεται είναι σα να τον θεωρεί τελευταία λύση αυτή τη στιγμή στους μεσοεπιθετικούς. Κατά συνέπεια μοιάζει να «φωνάζει» η διαχείρισή του, πως χρειάζεται η ομάδα βασική λύση σε δημιουργικό χαφ. Πέρα απ’ τον κεντρικό μέσο που δεν θα πλαισιώσει απλά τον Τσέριν και τις όσες φορές είναι διαθέσιμος ο Σάντσες, αλλά θα γίνει με τη μία εκείνος που θα σκέφτεται ο προπονητής πως με αυτόν ξεκινά η ενδεκάδα.

Στα χαφ ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια ανάγκη ποιότητας και ηγετικής φυσιογνωμίας. Και σε παίκτη box to box, όσο και σε δημιουργό. Είναι κρίμα και για τον ίδιο τον Ταμπόρδα αυτό που συμβαίνει. Ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει καταφέρει να προσαρμοστεί, αλλά δεν του αξίζει τόση αμφισβήτηση. Απλά δεν έχει το χρόνο και την υπομονή ο Παναθηναϊκός να τον περιμένει.

Ας παραχωρηθεί κάπου για να αγωνίζεται λοιπόν. Βασικός ήταν στην πατρίδα του, το να βρίσκεται μεταξύ πάγκου και εξέδρας σε ομάδα με τόση ανάγκη από ποιότητα, ξεκάθαρα αποτελεί πισωγύρισμα. Και για τον ίδιο, αλλά και για την ομάδα φυσικά που εκεί είχε την απόλυτη σιγουριά με έναν ποιοτικότατο παίκτη. Να φροντίσει λοιπόν να βρει έναν «Ουναΐ». Και στο «8» και στο «10». Όχι άλλα ημίμετρα.