Αυλαία στο Καυτανζόγλειο με Ηρακλής-Παναιτωλικός

Μια θέση στα πλέι οφ της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson διεκδικούν Ηρακλής και Παναιτωλικός, που κοντράρονται σήμερα στο Καυτανζόγλειο. Οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς και θέλουν τη νίκη που θα τους κρατήσει στην πρώτη 12άδα της βαθμολογίας.
Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Παναιτωλικό, ενώ ο Ηρακλής έχει έναν ακόμη αγώνα με τον Ολυμπιακό στην 5η αγωνιστική. Ο Γηραιός φιλοδοξεί να γίνει η μόνη ομάδα της Super League 2 που θα μπει στα πλέι οφ της διοργάνωσης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 6-0
Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5
Athens Καλλιθέα - Καβάλα 2-1
Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3
ΑΕΛ - Ατρόμητος 0-1
Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη 5-0
ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0
Άρης - ΠΑΟΚ 1-1
17:00 Ηρακλής-Παναιτωλικός COSMOTE SPORT 1 HD