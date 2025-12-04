Αυλαία στο Καυτανζόγλειο με Ηρακλής-Παναιτωλικός

Ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό.

Μια θέση στα πλέι οφ της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson διεκδικούν Ηρακλής και Παναιτωλικός, που κοντράρονται σήμερα στο Καυτανζόγλειο. Οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς και θέλουν τη νίκη που θα τους κρατήσει στην πρώτη 12άδα της βαθμολογίας.

Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Παναιτωλικό, ενώ ο Ηρακλής έχει έναν ακόμη αγώνα με τον Ολυμπιακό στην 5η αγωνιστική. Ο Γηραιός φιλοδοξεί να γίνει η μόνη ομάδα της Super League 2 που θα μπει στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5

Athens Καλλιθέα - Καβάλα 2-1

Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3

ΑΕΛ - Ατρόμητος 0-1

Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη 5-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1



17:00 Ηρακλής-Παναιτωλικός COSMOTE SPORT 1 HD