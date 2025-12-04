Ο Νεϊμάρ οδηγεί τη Σάντος στην παραμονή – Πέτυχε χατ τρικ μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια (vid)

Ο Νεϊμάρ υπέγραψε με χατ τρικ την πολύτιμη νίκη της Σάντος επί της Γιουβεντούτε.

Τον καλό του εαυτό βρίσκει ο Νεϊμάρ στο πιο κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος, οδηγώντας τη Σάντος στην παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Ο Βραζιλιάνος άσος υπέγραψε με χατ τρικ το σπουδαίο «διπλό» επί της Γιουβεντούτε με 3-0 και κράτησε την ομάδα του από τη γραμμή του υποβιβασμού, στην προτελευταία αγωνιστική του Μπραζιλέιραο.

Συγκεκριμένα, ο Νεϊμάρ σκόραρε στο 56’, το 66’ και το 73’ με πέναλτι, πετυχαίνοντας τρία γκολ σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά. Η τελευταία φορά που σημείωσε τρία γκολ σε έναν αγώνα ήταν μια μακρινή ανάμνηση: 9 Απριλίου 2022, ενώ έπαιζε για την Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια συντριβή με 6-1 επί της Κλερμόν στη Ligue 1.

Στο τελικό σφύριγμα, ο αρχηγός της Σάντος κράτησε την μπάλα του αγώνα ως ενθύμιο μιας εμφάνισης που θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως το σημείο καμπής της σεζόν. Μάλιστα, ο Νεϊμάρ έφτασε και ένα προσωπικό ορόσημο, καθώς έφτασε τα 150 γκολ με τη φανέλα της βραζιλιάνικης ομάδας.

Για τη Σάντος, ήταν κάτι περισσότερο από μια νίκη. Ήταν μια επανένωση με το μεγαλύτερο ταλέντο της, τη στιγμή που τον χρειάζονταν περισσότερο. Για τον Νεϊμάρ, ίσως ένα σημάδι ότι μπορεί ακόμα να γράψει αξιοσημείωτα κεφάλαια στην επιστροφή του στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.