Πληγωμένη έφυγε από τη Βαρκελώνη η Ατλέτικο: Νοκ-άουτ οι Καρντόσο, Μπαένα και Χιμένες

Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά τρεις ποδοσφαιριστές «έχασε» η Ατλέτικο Μαδρίτης, στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα στο «Spotify Καμπ Νου».

Ο Τζόνι Καρντόσο, ο Αλεξ Μπαένα και ο Χοσέ Μαρία Χιμένες αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών και δημιουργούν... πονοκέφαλο στον Ντιέγκο Σιμεόνε, σε μία περίοδο που οι «ροχιμπλάνκος» έχουν συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια, σε La Liga και Champions League.

Πιο σοβαρή είναι η περίπτωση του Καρντόσο, ο οποίος αντικαταστάθηκε στα πρώτα λεπτά της χθεσινής αναμέτρησης. Ο Αμερικανο-Βραζιλιάνος μέσος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο αριστερό γόνατο που αναμένεται να τον κρατήσει για αρκετό διάστημα εκτός γηπέδων.

Ο 25χρονος αμυντικός χαφ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Μπέτις με προοπτική να είναι βασικός, έχασε ήδη περίπου δύο μήνες λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο και, λίγο αφότου επανεντάχθηκε στην ομάδα, τίθεται ξανά νοκ-άουτ.

Σε ό,τι αφορά τους Μπαένα και Χιμένες, αμφότεροι έχουν υποστεί χαμηλού βαθμού θλάση στον μηρό, αριστερό και δεξιό, αντίστοιχα. Η πορεία της αποθεραπείας τους θα κρίνει την επάνοδό τους στους αγωνιστικούς χώρους, θεωρείται όμως απίθανο να προλάβουν τα επερχόμενα κρίσιμα ματς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» (6/12) και με την Αϊντχόφεν στο «Φίλιπς Στάντιον» (9/12).

Ο Μπαένα, σκόρερ του μοναδικού γκολ της Ατλέτικο στην ήττα με 2-1 από την Μπαρτσελόνα, αποχώρησε τραυματίας στα μέσα του β΄ ημιχρόνου, ενώ ο Ουρουγουανός αμυντικός (επιρρεπής σε μυϊκούς τραυματισμούς) «έβγαλε» όλο το 90λεπτο, αλλά παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στο τέλος του αγώνα.