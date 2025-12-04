Copa Del Rey: Στα πέναλτι απέφυγε το... κάζο η Βιγιαρεάλ

Η Βιγιαρέαλ «φλέρταρε» επικίνδυνα με ένα μεγάλο... κάζο απέναντι στην Ατλέτικο Αντονιάνο της 4ης κατηγορίας Ισπανίας, όμως έστω και μέσα απ' τη διαδικασία των πέναλτι (5-3) κατάφερε να περάσει στον 3ο γύρο του Copa del Rey.

Τα «κίτρινα υποβρύχια» προηγήθηκαν στο 102' με τον Πέρεθ, όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Γκαρθία στο 109'. Στη διαδικασία των πέναλτι ο Ντουράν ήταν ο... μοιραίος για την Ατλέτικο Αντονιάνο, την ώρα που οι παίκτες της Βιγιαρεάλ ευστόχησαν και στις πέντε εκτελέσεις τους, παίρνοντας εντέλει την πρόκριση.

Τα αποτελέσματα του 2ου γύρου του Copa del Rey:

Εμπρο-Οσασούνα 3-5

Νουμάνθια-Μαγιόρκα 2-3

Πορτουγκαλέτε-Αλαβές 0-3

Ρασίνγκ Φερόλ-Ουέσκα 0-2

Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα-Θέουτα 1-0

Ναβαλκαρνέρο-Χετάφε 2-3 παρ. (2-2 κ.δ.)

Κουλτουράλ Λεονέσα-Ανδόρα 4-2

Ελντένσε-Αλμερία 2-1

Μιραντές-Σπόρτινγκ Χιχόν 0-2

Μούρθια-Κάντιθ 3-2

Ταλαβέρα-Μάλαγα 2-1

Σιέθα-Λεβάντε 0-1

Ατλέτικο Αντονιάνο-Βιγιαρεάλ 3-5 πέν. (0-0 κ.δ., 1-1 παρ.)

Ουρένσε-Τζιρόνα 2-1

Ποντεβέδρα-Εϊμπάρ 0-3

Κιντανάρ ντελ Ρέι-Ελτσε 1-2 παρ. (1-1 κ.δ.)

Ρέντις-Σοσιεδάδ 0-2

Τορέντ-Μπέτις 1-4 Ατλέτικο

Μπαλεαρές-Εσπανιόλ 4/12

Λεγανές-Αλμπαθέτε 4/12

Ρεάλ Αβιλα-Ράγιο Βαγεκάνο 4/12

Σαμπαντέλ-Λα Κορούνια 4/12

Πονφεραντίνα-Ράσινγκ Σανταντέρ 4/12

Εξτρεμαδούρα-Σεβίλη 4/12

Καρταχένα-Βαλένθια 4/12

Σαραγόσα-Μπούργος 4/12

Σαντ Αντρέου-Θέλτα 4/12

Τενερίφη-Γρανάδα 4/12