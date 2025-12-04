«Ολοταχώς ο ΠΑΟΚ για νοκ άουτ προημιτελικό στη Λιβαδειά - Γι' αυτές τις μεταγραφές πάει ο Παναθηναϊκός»

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης βρέθηκε σε πρώτο πλάνο, με την Ελένη Μπούντου και τον Κωνσταντίνιο Τσίπτσιο να σχολιάζουν την εμφάνιση του ΠΑΟΚ και του Άρη αντίστοιχα, μετά το ισόπαλο 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης».
Ο Κώστας Μανωλιουδάκης μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 1-0, αλλά και τις μεταγραφικές εξελίξεις που θα τρέξουν στο Τριφύλλι του επόμενο διάστημα.
O Σταύρος Καζαντζόγλου, σχολίασε τη νίκη της ΑΕΚ με 2-0 επί του ΟΦΗ, ενώ αναφέρθηκε και στην μεταγραφική ενίσχυση που θα κάνει η Ένωση και πόσους παίκτες χρειάζεται ο Μάρκο Νίκολιτς.
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