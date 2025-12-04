«Ολοταχώς ο ΠΑΟΚ για νοκ άουτ προημιτελικό στη Λιβαδειά - Γι' αυτές τις μεταγραφές πάει ο Παναθηναϊκός»

To... τρίτο ημίχρονο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου στο «πιάτο» σας! Η εκπομπή του SDNA «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου και τον Βασίλη Βέργη ανέλυσε όλα όσα είδαμε.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης βρέθηκε σε πρώτο πλάνο, με την Ελένη Μπούντου και τον Κωνσταντίνιο Τσίπτσιο να σχολιάζουν την εμφάνιση του ΠΑΟΚ και του Άρη αντίστοιχα, μετά το ισόπαλο 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Κώστας Μανωλιουδάκης μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 1-0, αλλά και τις μεταγραφικές εξελίξεις που θα τρέξουν στο Τριφύλλι του επόμενο διάστημα.

O Σταύρος Καζαντζόγλου, σχολίασε τη νίκη της ΑΕΚ με 2-0 επί του ΟΦΗ, ενώ αναφέρθηκε και στην μεταγραφική ενίσχυση που θα κάνει η Ένωση και πόσους παίκτες χρειάζεται ο Μάρκο Νίκολιτς.

Δείτε παρακάτω ξανά την εκπομπή: