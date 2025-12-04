Ηχηρό χαστούκι της Λιντς στην Τσέλσι - Νέα γκέλα για την Λίβερπουλ

H Λίβερπουλ γλίτωσε στον φινάλε νέα ήττα, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Σάντερλαντ (1-1), ενώ η Λιντς σόκαρε την Τσέλσι επικρατώντας με 3-1.

Μία ακόμα απώλεια βαθμών μέτρηση η Λίβερπουλ που δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Σάντερλαντ στο “Άνφιλντ”. Κακής ποιότητας παιχνίδι μέχρι το 67′, όταν η Σάντερλαντ αιφνιδίασε ανοίγοντας το σκορ με τον Ταλμπί. Το γκολ αυτό αφύπνισε τους “κόκκινους” οι οποίοι ανέλαβαν τα ηνία αναζητώντας την ισοφάριση.

Αυτή ήρθε στο 81′ μετά από όμορφη προσπάθεια του Βιρτς. Στα λεπτά που απέμεναν η Λίβερπουλ εγκαταστάθηκε γύρω από τα καρέ των φιλοξενούμενων πιέζοντας ασφυκτικά, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Στο 95′ μάλιστα η Σάντερλαντ άγγιξε δεύτερο γκολ μετά από αντεπίθεση, με τον Κιέζα να απομακρύνει την μπάλα πάνω στη γραμμή. Έτσι οι “μαυρόγατες” διατηρήθηκαν πάνω από τη Λίβερπουλ στην κατάταξη (6η έναντι 8ης θέσης).

Tρομερή Λιντς

Πραγματοποιώντας ίσως το καλύτερό της παιχνίδι στη σεζόν, η Λιντς επιβλήθηκε της Τσέλσι παραδίδοντας σεμινάριο τακτικής. Η Λιντς ακολούθησε το πλάνο με πειθαρχία και προσήλωση, πανηγυρίζοντας δίκαια το τρίποντο σε ματς που το ποσοστό κατοχής της μπάλας που είχε ήταν μικρότερο από 30%.

Ο Μπιγιόλ έδωσε προβάδισμα στο 6′ και ο Τανάκα διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 43′. Οι Λονδρέζοι μπήκαν ξανά στο ματς μειώνοντας με τον Νέτο στο 50′, με τον Κάλβερτ – Λιούις να επαναφέρει τη διαφορά δύο τερμάτων υπέρ της Λιντς βρίσκοντας δίχτυα στο 72′. Στο -9 από την κορυφή πλέον οι “μπλε”, στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη η Λιντς.