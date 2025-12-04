Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Τάισον στον Γιακουμάκη ή αλλιώς... το δίδυμο της Λιβαδειάς «χτύπησε» ξανά

Ο ΠΑΟΚ έμοιαζε... χαμένος απέναντι στον Άρη, όμως σαν σε... πιστή αντιγραφή με το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό, ο Τάισον πάσαρε στον Γιακουμάκη και αυτός με ανάποδο ψαλίδι έδωσε στον Δικέφαλο αυτό που έψαχνε 95 λεπτά.

Τσιφτσής: Δεν ήταν κάπου κομβικός, χωρίς να φέρει ευθύνη στο 1-0 του Άρη. Δεν απειλήθηκε πάντως στη διάρκεια του ματς.

Βολιάκο: Αρκετά νεύρα από τον Ιταλό, δίχως προφανή λόγο. Κερδίζει το πέναλτι στην αρχή του αγώνα, παρόλα αυτά έδειξε ασταθής στις τοποθετήσεις του.

Μιχαηλίδης: Ο πιο σταθερός (ξανά) στην άμυνα. Ελάχιστα λάθη, ίσως θα μπορούσε στο 1-0 του Άρη να είχε αντιδράσει καλύτερα, βέβαια με κάκιστο Μπάμπα προσπαθούσε να σώσει ότι... σωζόταν.

Μπάμπα: Ο πιο αδύναμος «κρίκος». Αμέτρητα λάθη, καμία θετική ενέργεια επιθετικά και αμυντικά. Ίσως η χειρότερη εμφάνισή του με τον ΠΑΟΚ.

Σάστρε: Κάπως νωχελικός με τη σειρά του από τα δεξιά, ελάχιστες οι θετικές ενέργειες.

Οζντόεφ: Ελάχιστες επαφές με τη μπάλα, περνούσαν ολόκληρα λεπτά χωρίς να «ακούγεται».

Μπιάνκο: Δεν «έδεσαν» με τον Οζντόεφ, εν τη απουσία του Μεϊτέ. Μέτρια εμφάνιση από τον Ιταλό.

Καμαρά: Επιστροφή στην ενδεκάδα και στο... δέκα. Δεν έθελξε πάντως ούτε όταν άλλαξε θέση. Προσαρμόζεται ξανά σταδιακά.

Ζίβκοβιτς: Ο πιο θετικός μεσοεπιθετικά, παλεύοντας, βέβαια «χάθηκε» και αυτός.

Ντεσπόντοφ: «Μοιραίος» για το χαμένο πέναλτι, ενώ είχε και δοκάρι στην επανάληψη. Κακό βράδυ και για τον Βούλγαρο.

Μύθου: Εξαιρετικός ο 18χρονος. Καθόλου «ψαρωμένος» και με ποδοσφαιρικό... θράσος. Είχε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο.

Οι αλλαγές:

Χατσίδης: Θετικές ενέργειες από τα δεξιά, δίχως να έχει το.. άγχος του πρώτου ντέρμπι.

Τάισον: Ξανά κομβικός, ξανά ασίστμαν. Τρομερή ενέργεια-σέντρα στο 95΄και γκολ Γιακουμάκης.

Κένι - Ιβανούσετς: Έπαιξαν λίγο και δεν μπορούν να κριθούν.

Γιακουμάκης: Δεύτερο συνεχόμενο γκολ-μπάζερ μετά τη Λιβαδειά τώρα και απέναντι στον Άρη, αυτή τη φορά με ανάποδο ψαλίδι. Ο MVP.