Ανατροπάρα για Άστον Βίλα, συνεχίζει η Άρσεναλ

Για την 14η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, Άστον Βίλα, Άρσεναλ, Κρίσταλ Πάλας και Νότιγχαμ Φόρεστ πήραν τους βαθμούς της νίκης.

Η Άστον Βίλα μπορεί να ζοριστηκε, ωστόσο κατάφερε να πάρει τη νίκη, την στιγμή που η Άρσεναλ μάζεψε τρεις βαθμούς.

Οι αγώνες

Μπράιτον - Άστον Βίλα 3-4

Η Μπράιτον ήταν εκείνη που μπήκε μπροστά στο σκορ με τον Βαν Χέκε στο 9' , ενώ λίγο αργότερα διπλασίασε τα τέρματα της, αφού ο Τόρρες στο 29' σημείωσε αυτογκόλ.

Ωστόσο η Άστον Βίλα πάλεψε και κατάφερε να συνέλθει από το σοκ, καθώς στο 37' με τον Γουοάτκινς μείωσε σε 2-1, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 40+7' έκανε το 2-2.

Οι χωριάτες μετά την ανάπαυλα επέστρεψαν με διάθεση να φτάσουν στην ανατροπή. Κάτι που έγινε με τον Ονάνα στο 60' για το 2-3 και τον Μάλεν στο 78' να κάνει το 3-4.

Άρσεναλ - Μπρέντφορντ 2-0

Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ από νωρίς, αφού στο 11' ο Μερίνο μετά από την πάσα του Γουάιτ έκανε το 1-0.

Ο Σάκα στο 90+1' έκανε το τελικό 2-0 για τους Κανονιέρηδες.

Μπέρνλι - Κρίσταλ Πάλας 0-1

Η Κρίσταλ Πάλας βρήκε την λύση για να ανοίξει το σκορ στο 44' με τον Μουνιόθ και πήγε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στα αποδυτήρια.

Ωριαία δεν υπήρξε άλλο γκολ στον αγώνα, με το 0-1 να είναι το τελικό σκορ.

Γουλβς - Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1